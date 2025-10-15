У Нідерландах лідер ультраправих Вілдерс відновлює передвиборчу кампанію після погроз

У Нідерландах лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс відновив свою передвиборчу кампанію, яку призупиняв після того, як дізнався, що йому загрожував замах.

Про це він написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Вілдерс раніше говорив, що про загрозу йому повідомила голландська розвідувальна служба NCTV.

Він казав, що має "погане передчуття", тому вирішив припинити усі передвиборчі заходи.

"Вибори наближаються, це передвиборчий сезон... тож повертаємося до роботи", – написав Вілдерс 15 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно в Антверпені затримали трьох підозрюваних у плануванні джихадистських терористичних нападів на політиків, зокрема премʼєра Бельгії Барта де Вевера.

Згодом з’ясувалось, що загроза була не лише для де Вевера, а й для лідера ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса.

Сам прем’єр Бельгії відреагував жартом на викритий замах на себе.