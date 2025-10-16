Чеський турист загинув після падіння з гори у Словаччині

Чеський турист не вижив після падіння з гори Риси у Високих Татрах у Словаччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

За даними гірської рятувальної служби (HZS), яка 16 жовтня повідомила про нещасний випадок на своєму сайті, 43-річний турист, ймовірно, послизнувся на зледенілій місцевості і згодом впав з висоти близько 300 метрів.

Пожежна служба вранці в середу отримала прохання про допомогу в пошуках туриста, з яким його сім'я востаннє виходила на зв'язок у вівторок. Як повідомили в гірській службі, через несприятливі погодні умови рятувальники не могли використовувати в пошуках повітряну техніку.

Рятувальники знайшли загиблого в районі Жабі плесо.

Через це місце проходить туристична стежка до Чати під Рисами, а потім до самої гори Риси, яка лежить на словацько-польському кордоні і є популярним місцем для туристів, які подорожують як зі словацької, так і з польської частини Татр.

Раніше в четвер Пожежно-рятувальна служба попередила відвідувачів, що у вищих частинах словацьких гір вже переважають зимові умови з безперервним сніговим покривом і ожеледицею. Вона рекомендувала туристам використовувати протиковзкі бахіли на нижчих висотах, а у високогір'ї – кішки і льодоруби.

У вересні 65-річний чеський альпініст загинув після падіння під час спуску з гори Сатан у словацьких Високих Татрах. Кілька поляків також загинули на цьому найвищому словацькому гірському хребті під час літнього туристичного сезону.

На початку жовтня у результаті сходження лавини на горі Тоск, що в північно-західній Словенії, загинули троє хорватських альпіністів.

В австрійських Альпах наприкінці серпня загинув альпініст із Чехії.

Також у серпні від падіння крижаної брили поблизу Монблану у французьких Альпах загинув альпініст з Італії.