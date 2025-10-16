Чешский турист погиб после падения с горы в Словакии

Чешский турист не выжил после падения с горы Рысы в Высоких Татрах в Словакии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

По данным горной спасательной службы (HZS), которая 16 октября сообщила о несчастном случае на своем сайте, 43-летний турист, вероятно, поскользнулся на обледенелой местности и впоследствии упал с высоты около 300 метров.

Пожарная служба утром в среду получила просьбу о помощи в поисках туриста, с которым его семья в последний раз выходила на связь во вторник. Как сообщили в горной службе, из-за неблагоприятных погодных условий спасатели не могли использовать в поисках воздушную технику.

Спасатели нашли погибшего в районе Жабьего плеса.

Через это место проходит туристическая тропа к Чате под Рисами, а затем к самой горе Рисы, которая лежит на словацко-польской границе и является популярным местом для туристов, путешествующих как со словацкой, так и с польской части Татр.

Ранее в четверг Пожарно-спасательная служба предупредила посетителей, что в высших частях словацких гор уже преобладают зимние условия с непрерывным снежным покровом и гололедом. Она рекомендовала туристам использовать противоскользящие бахилы на более низких высотах, а в высокогорье – кошки и ледорубы.

В сентябре 65-летний чешский альпинист погиб после падения во время спуска с горы Сатан в словацких Высоких Татрах. Несколько поляков также погибли на этом самом высоком словацком горном хребте во время летнего туристического сезона.

В начале октября в результате схода лавины на горе Тоск, что в северо-западной Словении, погибли трое хорватских альпинистов.

В австрийских Альпах в конце августа погиб альпинист из Чехии.

Также в августе от падения ледяной глыбы вблизи Монблана во французских Альпах погиб альпинист из Италии.