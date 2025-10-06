Лавина в горах Словенії: загинули всі троє хорватських альпіністів

У результаті сходження лавини на горі Тоск, що в північно-західній Словенії, загинули троє хорватських альпіністів, яких до цього вважали зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пошуки трьох альпіністів з хорватського міста Спліт, які вирушили в похід на Тоск попри попередження про погані погодні умови, розпочалися в неділю.

Тоді словенські рятувальники знайшли тіло одного з них, але були змушені припинити операцію через погані умови.

Команда з 45 рятувальників, поліцейських і вертоліт продовжили пошуки в понеділок і знайшли тіла двох альпіністів на висоті 1800 метрів.

"Усі троє загинули", – повідомив керівник рятувальної команди Міха Арх на пресконференції за участю міністрів внутрішніх справ Словенії та Хорватії, додавши, що операція "була небезпечною і складною для рятувальників".

Арх сказав, що лавина, ймовірно, була спричинена мокрим снігом і вітром.

Словенія постраждала від хвилі холодної погоди, яка принесла ранній сніг, вітри та низькі температури.

В австрійських Альпах наприкінці серпня загинув альпініст із Чехії.

Також у серпні від падіння крижаної брили поблизу Монблану у французьких Альпах загинув альпініст з Італії.