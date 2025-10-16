Укр Рус Eng

Скандал про шпигунство Угорщини в ЄС розглянуть у Європарламенті

Новини — Четвер, 16 жовтня 2025, 18:09 — Олег Павлюк

Керівництво Європейського парламенту вирішило включити до порядку денного справу про угорську шпигунську мережу, виявлену завдяки міжнародній співпраці журналістів-розслідувачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu.

Дебати щодо спроб Угорщини налагодити шпигунську діяльність у Брюсселі відбудуться на пленарному засіданні Європарламенту наступної середи, 22 жовтня.

Результатом цих дебатів може стати створення спеціальної слідчої комісії, яка матиме повноваження викликати та заслуховувати свідків – зокрема і угорського єврокомісара Олівера Варгеї.

Минулого тижня кілька ЗМІ повідомили, що співробітники угорської розвідки під виглядом дипломатів намагалися завербувати співробітників євроінституцій під час перебування Варгеї на посаді посла Угорщини в Брюсселі.

Варгеї обіймав посаду посла в постійному представництві Угорщини при ЄС з 2015 по 2019 рік, а до цього працював заступником посла з 2011 року.

Сам комісар заявив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн на минулих вихідних, що йому "нічого не відомо" про ймовірні спроби уряду Орбана завербувати шпигунів у Брюсселі. Минулого тижня Єврокомісія заявила, що перевірить ці звинувачення.

Наприкінці 2024 року видання Німеччини та Бельгії вже випускали спільне розслідування про те, як угорські спецслужби шпигували за посадовцями ЄС.

Угорщина
