Скандал о шпионаже Венгрии в ЕС рассмотрят в Европарламенте

Руководство Европейского парламента решило включить в повестку дня дело об венгерской шпионской сети, выявленной благодаря международному сотрудничеству журналистов-расследователей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu.

Дебаты о попытках Венгрии наладить шпионскую деятельность в Брюсселе состоятся на пленарном заседании Европарламента в следующую среду, 22 октября.

Результатом этих дебатов может стать создание специальной следственной комиссии, которая будет иметь полномочия вызывать и заслушивать свидетелей – в том числе и венгерского еврокомиссара Оливера Варгеи.

На прошлой неделе несколько СМИ сообщили, что сотрудники венгерской разведки под видом дипломатов пытались завербовать сотрудников евроинституций во время пребывания Варгеи на посту посла Венгрии в Брюсселе.

Варгеи занимал должность посла в постоянном представительстве Венгрии при ЕС с 2015 по 2019 год, а до этого работал заместителем посла с 2011 года.

Сам комиссар заявил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в минувшие выходные, что ему "ничего не известно" о возможных попытках правительства Орбана завербовать шпионов в Брюсселе. На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что проверит эти обвинения.

В конце 2024 года издания Германии и Бельгии уже выпускали совместное расследование о том, как венгерские спецслужбы шпионили за должностными лицами ЕС.