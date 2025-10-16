Вертоліт ВМС Німеччини врятував чоловіків, чий човен сів на мілину в Північному морі

Екіпаж гелікоптера ВМС Німеччини прийшов на допомогу двом чоловікам, чий човен сів на мілину на піщаній відмілині між островами Вангероог і Шпікероог.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Постраждалі змогли повідомити про аварію рятувальним службам. Крім того, рибалки на рибальському човні марно намагалися дістатися до них.

Навіть морські рятувальники через небезпечну течію могли наблизитися до човна лише на кілька метрів. Нарешті на допомогу прийшли військово-морські сили: вони врятували двох чоловіків одного за одним у рятувальному кошику і доставили їх у безпечне місце гелікоптером.

За даними Німецької морської пошуково-рятувальної служби (DGzRS), гелікоптер все одно перебував у цьому районі для проведення навчань. Екіпаж доставив двох чоловіків на військово-морську базу в Нордгольці і передав їх кареті швидкої допомоги. За словами морських рятувальників, потерпілі були при свідомості і могли ходити. Однак вони були змушені покинути човен у морі.

Водна поліція зараз з'ясовує, чому чоловіки зазнали лиха в морі. Ділянка між двома островами Північного моря вважається дуже складною, оскільки маршрут пролягає повз небезпечні піщані мілини.

У червні у мілководній зоні Балтійського моря неподалік від берегів Німеччини сів на мілину пором з майже 150 людьми на борту.

Нагадаємо, у травні 2024 року у протоці Босфор призупиняли рух через інцидент із суховантажем Alexis, який прямував з України до Єгипту і сів на мілину.