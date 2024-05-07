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У протоці Босфор сіло на мілину судно, що прямувало з України до Єгипту

Новини — Вівторок, 7 травня 2024, 08:51 — Марія Ємець

У протоці Босфор призупинили рух через інцидент із суховантажем Alexis, який прямував з України до Єгипту і сів на мілину. 

Про це повідомляє CNN Turk, пише "Європейська правда".

У Головному управлінні з безпеки у прибережних районах повідомили, що суховантаж Alexis довжиною 229 метрів сів на мілину через несправність, до нього вирушили рятувальні команди. 

Судно прямувало з України до Єгипту. 

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"Рух суден у Босфорі тимчасово призупинено в обох напрямках", – зазначили у повідомленні. 

Як відомо, протока є важливим торговим маршрутом і єдиним шляхом з Чорного у Середземне море.

З початком повномасштабної війни Туреччина застосувала своє виняткове право за конвенцією Монтре та заборонила прохід через Босфор для військових суден воюючих сторін. Завдяки цьому Росія не може перекинути у Чорне море додаткові кораблі, але водночас обмеження виникли і для України. 

Раніше повідомляли, що під Босфором планують будувати третій за рахунком тунель, який з'єднає європейську та азійську частини Стамбула і буде першим у світі триповерховим тунелем.

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