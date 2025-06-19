Біля берегів Німеччини сів на мілину пором з понад сотнею людей

У мілководній зоні Балтійського моря неподалік від берегів Німеччини сів на мілину пором з майже 150 людьми на борту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Пором завдовжки 40 метрів сів на мілину між німецькими островами Гіддензее і Рюген уранці в четвер.

Німецьке товариство порятунку людей, що зазнали аварії на морі (DGzRS), повідомило, що пасажирам і чотирьом членам екіпажу нічого не загрожувало, і в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Через те, що пором сів на мілину, його час у дорозі збільшився на три години, додали в DGzRS.

Попередньо причиною інциденту вважають технічну несправність судна.

Нагадаємо, у травні 2024 року у протоці Босфор призупиняли рух через інцидент із суховантажем Alexis, який прямував з України до Єгипту і сів на мілину.

А у грудні судно Finlandia Seaways з норвезькими засобами ППО на борту сіло на мілину в протоці Кармсундет біля міста Гаугесун у Норвегії.