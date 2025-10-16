Вертолет ВМС Германии спас мужчин, чья лодка села на мель в Северном море

Экипаж вертолета ВМС Германии пришел на помощь двум мужчинам, чья лодка села на мель на песчаной отмели между островами Вангероог и Шпикероог.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Пострадавшие смогли сообщить об аварии спасательным службам. Кроме того, рыбаки на рыбацкой лодке тщетно пытались добраться до них.

Даже морские спасатели из-за опасного течения могли приблизиться к лодке лишь на несколько метров. Наконец на помощь пришли военно-морские силы: они спасли двух мужчин одного за другим в спасательной корзине и доставили их в безопасное место вертолетом.

По данным Немецкой морской поисково-спасательной службы (DGzRS), вертолет все равно находился в этом районе для проведения учений. Экипаж доставил двух мужчин на военно-морскую базу в Нордхольце и передал их карете скорой помощи. По словам морских спасателей, пострадавшие были в сознании и могли ходить. Однако они были вынуждены покинуть лодку в море.

Водная полиция сейчас выясняет, почему мужчины потерпели бедствие в море. Участок между двумя островами Северного моря считается очень сложным, поскольку маршрут пролегает мимо опасных песчаных отмелей.

В июне в мелководной зоне Балтийского моря неподалеку от берегов Германии сел на мель паром с почти 150 людьми на борту.

Напомним, в мае 2024 года в проливе Босфор приостанавливали движение из-за инцидента с сухогрузом Alexis, который направлялся из Украины в Египет и сел на мель.