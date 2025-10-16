У Польщі судитимуть євродепутатів від опозиції за "незаконну роботу" в Сеймі

Прокуратура Польщі в четвер оголосила звинувачення євродепутатам від опозиційної партії "Право і справедливість" Маріушу Камінському та Мацею Вонсіку у справі про незаконне виконання обовʼязків депутатів Сейму у 2023 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами речника окружної прокуратури у Варшаві прокурора Пйотра Антоні Скіби, звинувачення проти Камінського та Вонсіка стосуються незаконної участі в засіданнях Сейму та голосуваннях 21 і 28 грудня 2023 року.

20 грудня 2023 року Камінського та Вонсіка визнали винними у вчиненні кримінального злочину та заборонили їм обіймати державні посади.

Але обрані до Сейму депутати "ПіС" після вироку брали участь у щонайменше кількох голосуваннях, і на цій підставі у квітні 2024 року їм інкримінували новий кримінальний злочин.

Пізніше і Камінський, і Вонсік були помилувані у першій кримінальній справі тодішнім президентом Польщі Анджеєм Дудою. А у червні 2024-го вони обрались до Європарламенту від "ПіС".

Європарламент за запитом Польщі зняв з обох депутатів імунітет у квітні 2025 року, після чого прокуратура почала підготовку звинувачень. Обом політикам загрожує від трьох до пʼяти років позбавлення волі.

Камінський та Вонсік не визнають інкримінованих їм звинувачень.

Раніше Європарламент підтримав зняття депутатської недоторканності з двох представників польської опозиційної партії "Право і справедливість" через розслідування у Польщі.