Європарламент зняв імунітет з двох польських депутатів від опозиції

Європарламент підтримав зняття депутатської недоторканності з двох представників польської опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС") через розслідування у Польщі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Європарламент на запит польської прокуратури підтримав зняття імунітету з депутатів "ПіС" Даніеля Обайтека, який раніше обіймав топпосаду в енергетичній компанії Orlen, та Міхала Дворчика, якого називають "правою рукою" експрем’єра Матеуша Моравецького.

Ще у грудні 2024 року тодішній міністр юстиції та генпрокурор Адам Боднар попросив про зняття імунітету з Обайтека за підозрами у невиконанні обов’язків і зловживання посадою для особистої вигоди.

Йшлося про контракти Orlen з компанією, яка нібито була фаворитом Обайтека. У прокуратурі з’ясували, що раніше фірма надавала охорону самому посадовцю і також охороняла його майно.

Відповідний запит щодо Дворчика стосується підозр у використанні приватної електронної пошти для пересилання секретної інформації.

Так званий "скандал з листами" спалахнув влітку 2021 року, коли онлайн з’явилися фрагменти листування з приватної електронної пошти Дворчика, який тоді обіймав посаду голови канцелярії прем’єра. Дворчик тоді заявив, що відповідні державні служби були поінформовані про можливий злам електронних пошт його та дружини і їхніх облікових записів у соцмережах, а також наголосив, що у листах з тієї адреси не було нічого чутливого та засекреченого.

Раніше Європарламент позбавив імунітету Гжегожа Брауна, що прославився серією скандальних вчинків і заяв, а також колишніх посадовців польського уряду, нині євродепутатів Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка.