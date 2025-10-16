В Польше будут судить евродепутатов от оппозиции за "незаконную работу" в Сейме

Прокуратура Польши в четверг объявила обвинения евродепутатам от оппозиционной партии "Право и справедливость" Мариушу Каминскому и Мацею Вонсику по делу о незаконном исполнении обязанностей депутатов Сейма в 2023 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам представителя окружной прокуратуры в Варшаве прокурора Пётра Антони Скибы, обвинения против Каминского и Вонсика касаются незаконного участия в заседаниях Сейма и голосованиях 21 и 28 декабря 2023 года.

20 декабря 2023 года Каминского и Вонсика признали виновными в совершении уголовного преступления и запретили им занимать государственные должности.

Но избранные в Сейм депутаты "ПиС" после приговора участвовали как минимум в нескольких голосованиях, и на этом основании в апреле 2024 года им инкриминировали новое уголовное преступление.

Позже и Каминский, и Вонсик были помилованы в первом уголовном деле тогдашним президентом Польши Анджеем Дудой. А в июне 2024 года они были избраны в Европарламент от "ПиС".

Европарламент по запросу Польши снял с обоих депутатов иммунитет в апреле 2025 года, после чего прокуратура начала подготовку обвинений. Обоим политикам грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Каминский и Вонсик не признают инкриминируемых им обвинений.

Ранее Европарламент поддержал снятие депутатской неприкосновенности с двух представителей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" из-за расследования в Польше.