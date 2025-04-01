Європарламент зняв імунітет з польських депутатів Камінського і Вонсіка

Європейський парламент схвалив зняття депутатського імунітету з колишніх посадовців польського уряду, нині євродепутатів Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка на запит Польщі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Європарламент підтримав зняття імунітету з Камінського і Вонсіка – колишніх посадовців польського МВС у часи перебування при владі партії "Право і справедливість" – на запит Польщі, поданий близько 9 місяців тому.

Минулого місяця такий крок підтримали у комітеті Європарламенту з юридичних питань.

Прохання про зняття імунітету подав генпрокурор Польщі Адам Боднар наприкінці липня 2024 року.

Прокуратура у Варшаві розслідує невиконання рішення суду від грудня 2023 року, яким Камінського та Вонсіка визнали винними у вчиненні кримінального злочину та заборонили обіймати державні посади.

Але обрані до Сейму депутати "ПіС" після вироку брали участь у щонайменше кількох голосуваннях, і на цій підставі у квітні 2024 року їм інкримінували новий кримінальний злочин.

Також Польща попросила позбавити імунітету "праву руку" експрем’єра Моравецького Міхала Дворчика.