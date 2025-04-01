Укр Рус Eng

Європарламент зняв імунітет з польських депутатів Камінського і Вонсіка

Новини — Вівторок, 1 квітня 2025, 14:04 — Марія Ємець

Європейський парламент схвалив зняття депутатського імунітету з колишніх посадовців польського уряду, нині євродепутатів Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка на запит Польщі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Європарламент підтримав зняття імунітету з Камінського і Вонсіка – колишніх посадовців польського МВС у часи перебування при владі партії "Право і справедливість" – на запит Польщі, поданий близько 9 місяців тому. 

Минулого місяця такий крок підтримали у комітеті Європарламенту з юридичних питань. 

Прохання про зняття імунітету подав генпрокурор Польщі Адам Боднар наприкінці липня 2024 року. 

Прокуратура у Варшаві розслідує невиконання рішення суду від грудня 2023 року, яким Камінського та Вонсіка визнали винними у вчиненні кримінального злочину та заборонили обіймати державні посади.

Але обрані до Сейму депутати "ПіС" після вироку брали участь у щонайменше кількох голосуваннях, і на цій підставі у квітні 2024 року їм інкримінували новий кримінальний злочин.

Також Польща попросила позбавити імунітету "праву руку" експрем’єра Моравецького Міхала Дворчика. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент Польща
Реклама: