Іран образився на Сікорського через показаний у Лондоні "Шахед"
Міністерство закордонних справ Ірану викликало главу посольства Польщі через те, що очільник польського МЗС Радослав Сікорський узяв участь у експонуванні іранського дрона "Шахед" у Лондоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.
До іранського МЗС у четвер викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека, аби висловити протест проти участі Сікорського в презентації іранського дрона в парламенті Британії.
Речник польського МЗС Мачей Вевюр сказав PAP, що розмова в іранському МЗС не була "односторонньою", а польська сторона підкреслила під час неї, що дрони є реальною загрозою для Польщі.
Іранська сторона, як він зазначив, "взяла це до відома".
У вівторок на виставці в британському парламенті, організованій американською організацією активістів United Against Nuclear Iran, було представлено іранський дрон Shahed-136, запущений Росією проти України.
У презентації брав участь віцепремʼєр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Нагадаємо, у лютому Радослав Сікорський привіз збитий українцями "Шахед" на конференцію консерваторів Conservative Political Action Conference у США.