Іран образився на Сікорського через показаний у Лондоні "Шахед"

Міністерство закордонних справ Ірану викликало главу посольства Польщі через те, що очільник польського МЗС Радослав Сікорський узяв участь у експонуванні іранського дрона "Шахед" у Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

До іранського МЗС у четвер викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека, аби висловити протест проти участі Сікорського в презентації іранського дрона в парламенті Британії.

Речник польського МЗС Мачей Вевюр сказав PAP, що розмова в іранському МЗС не була "односторонньою", а польська сторона підкреслила під час неї, що дрони є реальною загрозою для Польщі.

Іранська сторона, як він зазначив, "взяла це до відома".

У вівторок на виставці в британському парламенті, організованій американською організацією активістів United Against Nuclear Iran, було представлено іранський дрон Shahed-136, запущений Росією проти України.

У презентації брав участь віцепремʼєр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, у лютому Радослав Сікорський привіз збитий українцями "Шахед" на конференцію консерваторів Conservative Political Action Conference у США.