Сікорський показав у парламенті Британії "Шахед", якими РФ тероризує Україну

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський представив британському парламенту іранський безпілотник типу "Шахед", який Росія використовує у війні проти України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сікорський мав виступити у парламенті на заході "Об'єднані проти ядерного Ірану. Презентація іранського безпілотника Shahed-136".

"Сьогодні в парламенті Великої Британії я представив іранський безпілотник Shahed-136, який Росія використовує проти України", – зазначив Сікорський.

За його словами, Кремль використовує такі безпілотники для тероризування українців і використав дрони-приманки, щоб вторгнутися в польське небо.

"Безпілотник не долетить до Лондона, але флот металобрухту може знищити критично важливу інфраструктуру. Тільки разом ми переможемо", – застеріг Сікорський.

Нагадаємо, у лютому Радослав Сікорський привіз на конференцію консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC) у США збитий українцями "Шахед".

Як відомо, після першого масового вторгнення російських БпЛА до Польщі активізувалися розмови про "стіну дронів" уздовж східних кордонів ЄС, а також про можливість участі Польщі та інших сусідів у збитті повітряних цілей над територією України. Особисто Сікорський підтримує таку ідею.