Иран обиделся на Сикорского из-за показанного в Лондоне "Шахеда"

Министерство иностранных дел Ирана вызвало главу посольства Польши из-за того, что глава польского МИД Радослав Сикорский принял участие в экспонировании иранского дрона "Шахед" в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В иранский МИД в четверг вызвали временного поверенного в делах Польши Марцина Вильчека, чтобы выразить протест против участия Сикорского в презентации иранского дрона в парламенте Великобритании.

Спикер польского МИД Мачей Вевюр сказал PAP, что разговор в иранском МИД не был "односторонним", а польская сторона подчеркнула во время него, что дроны являются реальной угрозой для Польши.

Иранская сторона, как он отметил, "приняла это к сведению".

Во вторник на выставке в британском парламенте, организованной американской организацией активистов United Against Nuclear Iran, был представлен иранский дрон Shahed-136, запущенный Россией против Украины.

В презентации принял участие вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Напомним, в феврале Радослав Сикорский привез сбитый украинцами "Шахед" на конференцию консерваторов Conservative Political Action Conference в США.