Трамп заявив, що почав розмову з Путіним

Новини — Четвер, 16 жовтня 2025, 18:26 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп заявив, що почав телефонну розмову з очільником Кремля, про ймовірність якої раніше дізнались ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social. 

Близько 11:20 за Вашингтоном (18:20 за Києвом) Трамп опублікував допис по те, що "зараз говорить" з Владіміром Путіним.

"Розмова триває, і вона довга. Я повідомлю про її зміст, як і президент Путін, після її завершення", – написав Дональд Трамп.

 

Нагадаємо, перед цим про ймовірність такої розмови повідомив портал Axios із посиланням на проінформоване джерело. 

Це перша розмова Трампа й Путіна за останніх два місяці – після 18 серпня, коли в Білий дім приїхали низка європейських лідерів за підсумками саміту на Алясці.

Кілька днів тому Трамп у дописі подякував Путіну після того, як той у своїй промові похвалив його миротворчі зусилля.

Як відомо, наступного дня, 17 жовтня, запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з ключових тем на ній буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. 

Трамп США
