Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сказал, что лидеры проведут еще одну встречу – на этот раз в Будапеште.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Truth Social.

Трамп по итогам разговора выразил надежду, что "успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной".

Он добавил, что говорил с хозяином Кремля об усилиях первой леди США Мелании Трамп по возвращению украинских детей, а также о "торговле между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной".

"В конце разговора мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших советников высокого уровня. Первые встречи со стороны Соединенных Штатов возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими должностными лицами, которые будут назначены позже. Место встречи еще не определено", – написал Трамп.

В свою очередь, по словам президента США, он встретится с Путиным в "согласованном месте – венгерском Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения „бесславной" войны между Россией и Украиной".

"Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс", – подытожил Трамп.

Напомним, это первый разговор Трампа и Путина за последние два месяца – после 18 августа, когда в Белый дом приехали ряд европейских лидеров по итогам саммита на Аляске.

Несколько дней назад Трамп в посте поблагодарил Путина после того, как тот в своей речи похвалил его миротворческие усилия.

Как известно, на следующий день, 17 октября, запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из ключевых тем будет возможное предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk.