Санду розповіла, як обрали кандидатом у премʼєри Молдови чоловіка, що живе в Україні

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що особисто зв'язалася з Александру Мунтяну, аби запропонувати йому стати кандидатом у прем'єр-міністри країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Санду сказала, що рішення про висунення Мунтяну ухвалили після колективного обговорення з колегами з партії влади "Дія і солідарність".

"У той момент, коли пан Дорін Речан оголосив нам, що не хоче більше виконувати обов'язки прем'єр-міністра, ми зібралися разом з кількома колегами з PAS і обговорили, яким повинен бути профіль наступного прем'єр-міністра", – сказала молдовська президентка.

"І ми вирішили, що профіль повинен бути економічним, тому що з багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин у нас складна економічна ситуація", – додала вона.

За словами Санду, кандидатура пана Мунтяну була обрана з декількох претендентів як найбільш відповідна: "Ми проаналізували кілька кандидатур, і я зв'язалася з ним. Через деякий час нам вдалося отримати його згоду".

Президентка додала, що знає Мунтяну з 90-х років і стежила за його професійним зростанням, назвавши його людиною "з великим управлінським і життєвим досвідом".

Нагадаємо, 14 жовтня у Молдові офіційно підтвердили плани щодо висування на посаду прем'єр-міністра бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

Молдовські журналісти знайшли ознаки співпраці кандидата у прем’єри Александру Мунтяну із підсанкційним юристом з Кіпру – Мунтяну після цього вийшов з поясненнями.