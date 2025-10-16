Санду рассказала, как выбрали кандидатом в премьеры Молдовы мужчину, живущего в Украине

Президент Молдовы Мая Санду сказала, что лично связалась с Александру Мунтяну, чтобы предложить ему стать кандидатом в премьер-министры страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Санду сказала, что решение о выдвижении Мунтяну приняли после коллективного обсуждения с коллегами из партии власти "Действие и солидарность".

"В тот момент, когда господин Дорин Речан объявил нам, что не хочет больше исполнять обязанности премьер-министра, мы собрались вместе с несколькими коллегами из PAS и обсудили, каким должен быть профиль следующего премьер-министра", – сказала молдавская президентка.

"И мы решили, что профиль должен быть экономическим, потому что по многим объективным и субъективным причинам у нас сложная экономическая ситуация", – добавила она.

По словам Санду, кандидатура господина Мунтяну была выбрана из нескольких претендентов как наиболее подходящая: "Мы проанализировали несколько кандидатур, и я связалась с ним. Через некоторое время нам удалось получить его согласие".

Президент добавила, что знает Мунтяну с 90-х годов и следила за его профессиональным ростом, назвав его человеком "с большим управленческим и жизненным опытом".

Напомним, 14 октября в Молдове официально подтвердили планы по выдвижению на пост премьер-министра бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

Молдавские журналисты нашли признаки сотрудничества кандидата в премьеры Александру Мунтяну с подсанкционным юристом из Кипра – Мунтяну после этого выступил с объяснениями.