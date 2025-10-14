У Молдові підтвердили кандидата на посаду прем’єра, який 20 років живе в Україні

У Молдові офіційно підтвердили плани щодо висування на посаду прем'єр-міністра бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це у своїх соцмережах заявив лідер партії президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) Ігор Гросу.

Гросу зазначив, що PAS почекає затвердження Конституційним судом депутатських мандатів, а після першого засідання парламенту і формування фракцій партія внесе на розгляд кандидатуру Мунтяну.

"Молдові потрібні компетентні люди з великим досвідом в економіці, які зможуть очолити процес інтеграції в ЄС та підтримувати економічний розвиток. Дякуємо пану Мунтяну, особі з вражаючою кар’єрою, за те, що він погодився допомогти країні саме зараз, коли вона цього особливо потребує", – зазначив Гросу.

Спершу про кандидатуру Мунтяну неофіційно дізналися журналісти Ziarul de Gardă.

Нагадаємо, у понеділок стало відомо, що Дорін Речан відмовився від пропозиції знову очолити уряд та планує відмовитися також після від депутатського мандата.

