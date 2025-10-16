Білий дім: Трамп усе ще вірить у можливість зустрічі Зеленського й Путіна

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що президент США Дональд Трамп усе ще хотів би організувати зустріч лідерів України та Росії, аби покласти край повномасштабній російській агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла журналістам у четвер під час брифінгу на території Білого дому.

Левітт сказала, що Трамп вважає можливою зустріч лідерів України та США і, "звичайно, він би дуже хотів, щоб це сталося".

"Але зараз ведуться дискусії і розробляються плани щодо зустрічі російської сторони і нашої команди на чолі з держсекретарем Марко Рубіо, а потім, можливо, щодо нової зустрічі Путіна і Трампа", – додала вона.

За словами речниці Білого дому, вона не думає, що Трамп "взагалі поставив хрест" на можливості зустрічі Зеленського й Путіна.

Нагадаємо, лідери США та Росії у четвер провели першу за майже два місяці розмову. Дональд Трамп після після неї сказав, що лідери проведуть ще одну зустріч – цього разу в Будапешті.

Як відомо, наступного дня, 17 жовтня, запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з ключових тем на ній буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.