Белый дом: Трамп все еще верит в возможность встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что президент США Дональд Трамп все еще хотел бы организовать встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец полномасштабной российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала журналистам в четверг во время брифинга на территории Белого дома.

Левитт сказала, что Трамп считает возможной встречу лидеров Украины и США и, "конечно, он бы очень хотел, чтобы это произошло".

"Но сейчас ведутся дискуссии и разрабатываются планы по встрече российской стороны и нашей команды во главе с госсекретарем Марко Рубио, а затем, возможно, по новой встрече Путина и Трампа", – добавила она.

По словам пресс-секретаря Белого дома, она не думает, что Трамп "вообще поставил крест" на возможности встречи Зеленского и Путина.

Напомним, лидеры США и России в четверг провели первую за почти два месяца беседу. Дональд Трамп после нее сказал, что лидеры проведут еще одну встречу – на этот раз в Будапеште.

Как известно, на следующий день, 17 октября, запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из ключевых тем на ней будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.