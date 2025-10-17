Трамп после разговора с Путиным: не идеальное время для вторичных санкций против РФ

Американский президент Дональд Трамп считает, что сейчас "не идеальное время" для введения дополнительных санкций против прибыли России от энергоресурсов.

Об этом он сказал после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным, цитирует "Европейская правда".

Накануне лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил о готовности вынести на голосование давно застрявший законопроект о санкциях против России.

Тун сказал, что сенаторы "обсуждают время и дату" принятия законопроекта, который предусматривает введение тарифов для стран, импортирующих энергоресурсы РФ, и вторичных санкций против иностранных компаний, поддерживающих российское энергопроизводство.

Трампа попросили прокомментировать это, на что американский президент заявил, что Тун не знает о звонке Путину и что он расскажет об этом лидеру республиканского большинства в Сенате, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

"Это может быть настолько продуктивным звонком, что мы в конце концов добьемся успеха... Я не против ничего, я просто говорю, что это может быть не идеальное время. Это может произойти через неделю или две. Но это на мое усмотрение, как вы знаете", – добавил американский президент.

Среди сенаторов существует сильная поддержка того, чтобы Москва почувствовала более серьезные последствия за свою войну в Украине. В сентябре группа сенаторов от обеих партий выдвинула новый законопроект, который признает РФ государством, поддерживающим терроризм, за похищение украинских детей во время войны.

По данным СМИ, американские сенаторы также разработали новое законодательство, которое должно значительно расширить санкции США в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров.