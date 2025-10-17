В Молдове назначили первое заседание нового парламента

В Молдове определили дату начала работы нового парламента, избранного на выборах 28 сентября.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Президент Молдовы Мая Санду подписала указ о назначении первого заседания парламента нового созыва на следующую среду, 22 октября.

Открытие заседания запланировано на 10:00. На нем должны избрать руководство и руководящие органы парламента, а также начать процедуры для назначения нового правительства.

Накануне, 16 октября, Конституционный суд Молдовы утвердил результат выборов, несмотря на протесты пророссийского "Патриотического блока".

В парламенте будет шесть политических партий и блоков – партия власти "Действие и солидарность" с 55 мандатами, "Патриотический блок" с 26 местами, „Альтернатива" с 8 мандатами, "Наша Партия" и "Демократия дома", у которых по 6 мандатов.

Ранее на этой неделе в Молдове официально подтвердили планы по выдвижению на пост премьер-министра бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

Молдавские журналисты нашли признаки его сотрудничества в прошлом с подсанкционным юристом из Кипра. Мунтяну после этого выступил с объяснениями.