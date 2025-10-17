Укр Рус Eng

В Австрії зіткнулися автобус та вантажівка з Польщі, є загиблі

оновлено
Новини — П'ятниця, 17 жовтня 2025, 11:00 — Марія Ємець

В Австрії поблизу чеського кордону зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка та невелике вантажне авто з польськими номерами, одна людина загинула.

Про це повідомляє RMF24 за матеріалами австрійських медіа, пише "Європейська правда".

ДТП сталася вранці 17 жовтня на трасі A5 в районі міста Дразенгофен, неподалік кордонів з Чехією і Словаччиною. У польському пасажирському автобусі було 22 пасажирів та двоє водіїв. 

 
Фото: Окружне управління пожежно-рятувальної служби Містельбаха

Водій вантажівки загинув на місці, двоє людей серйозно постраждали, ще кілька мають незначні травми. 

Одного з водіїв автобуса затисло у кабіні, йому довелось чекати допомоги рятувальної команди зі спецобладнанням. 

Як зазначають, усі транспортні засоби мають польські реєстраційні номери. Звідки й куди прямував автобус, наразі невідомо. 

Оновлено. За уточненою інформацією, учасників ДТП було троє – спершу вантажівка зіткнулася з меншим вантажним авто, що їхало попереду пасажирського автобуса, а той не мав часу зреагувати і врізався у них. Загинув водій меншого вантажного авто. 

Також стало відомо, що автобусом подорожувала делегація посадовців Малопольського воєводства Польщі, у тому числі заступник маршалка – вони поверталися з відрядження.

11 постраждалих ще отримують медичну допомогу, інші 11 – очікують на транспорт, яким продовжать дорогу до Польщі.  

В МЗС Польщі підтвердили, що усі учасники ДТП – транспортні засоби з польськими номерами. Консул Польщі прибув на місце для допомоги громадянам. 

Нагадаємо, на початку тижня у Словаччині сталося лобове зіткнення пасажирських поїздів. Постраждали 69 людей, у тому числі громадянин України. Попередньо причиною вважають людську помилку, одного машиніста затримували.

