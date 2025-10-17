В Австрії зіткнулися автобус та вантажівка з Польщі, є загиблі

В Австрії поблизу чеського кордону зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка та невелике вантажне авто з польськими номерами, одна людина загинула.

Про це повідомляє RMF24 за матеріалами австрійських медіа, пише "Європейська правда".

ДТП сталася вранці 17 жовтня на трасі A5 в районі міста Дразенгофен, неподалік кордонів з Чехією і Словаччиною. У польському пасажирському автобусі було 22 пасажирів та двоє водіїв.

Фото: Окружне управління пожежно-рятувальної служби Містельбаха

Водій вантажівки загинув на місці, двоє людей серйозно постраждали, ще кілька мають незначні травми.

Auf der Nordautobahn bei Drasenhofen krachte am Freitag ein Lkw in einen polnischen Reisebus – es gibt einen Toten und viele Schwerverletzte. https://t.co/SAvEizUeBG – heute.at (@Heute_at) October 17, 2025

Одного з водіїв автобуса затисло у кабіні, йому довелось чекати допомоги рятувальної команди зі спецобладнанням.

Як зазначають, усі транспортні засоби мають польські реєстраційні номери. Звідки й куди прямував автобус, наразі невідомо.

Оновлено. За уточненою інформацією, учасників ДТП було троє – спершу вантажівка зіткнулася з меншим вантажним авто, що їхало попереду пасажирського автобуса, а той не мав часу зреагувати і врізався у них. Загинув водій меншого вантажного авто.

Також стало відомо, що автобусом подорожувала делегація посадовців Малопольського воєводства Польщі, у тому числі заступник маршалка – вони поверталися з відрядження.

11 постраждалих ще отримують медичну допомогу, інші 11 – очікують на транспорт, яким продовжать дорогу до Польщі.

В МЗС Польщі підтвердили, що усі учасники ДТП – транспортні засоби з польськими номерами. Консул Польщі прибув на місце для допомоги громадянам.

