В Австрии столкнулись автобус и грузовик из Польши, есть погибшие

Новости — Пятница, 17 октября 2025, 11:00 — Мария Емец

В Австрии недалеко от чешской границы столкнулись пассажирский автобус, грузовик и небольшой грузовой автомобиль с польскими номерами, один человек погиб.

Об этом сообщает RMF24 по материалам австрийских СМИ, пишет "Европейская правда".

ДТП произошло утром 17 октября на трассе A5 в районе города Дразенгофен, недалеко от границ с Чехией и Словакией. В польском пассажирском автобусе было 22 пассажира и двое водителей. 

 
Фото: Окружное управление пожарно-спасательной службы Мистельбаха

Водитель грузовика погиб на месте, два человека серьезно пострадали, еще несколько имеют незначительные травмы.

Одного из водителей автобуса зажало в кабине, ему пришлось ждать помощи спасательной команды со спецоборудованием.

Обновлено. По уточненной информации, участников ДТП было трое – сначала грузовик столкнулся с меньшим грузовым автомобилем, ехавшим впереди пассажирского автобуса, а тот не успел среагировать и врезался в них. Погиб водитель меньшего грузового автомобиля.

Также стало известно, что в автобусе путешествовала делегация чиновников Малопольского воеводства Польши, в том числе заместитель маршалка – они возвращались из командировки.

11 пострадавших еще получают медицинскую помощь, остальные 11 – ждут транспорт, на котором продолжат путь в Польшу.

В МИД Польши подтвердили, что все участники ДТП – транспортные средства с польскими номерами. Консул Польши прибыл на место для помощи гражданам.

Напомним, в начале недели в Словакии произошло лобовое столкновение пассажирских поездов. Пострадали 69 человек, в том числе гражданин Украины. Предварительно причиной считают человеческую ошибку, одного машиниста задерживали.

