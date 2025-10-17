В Австрии столкнулись автобус и грузовик из Польши, есть погибшие
В Австрии недалеко от чешской границы столкнулись пассажирский автобус, грузовик и небольшой грузовой автомобиль с польскими номерами, один человек погиб.
Об этом сообщает RMF24 по материалам австрийских СМИ, пишет "Европейская правда".
ДТП произошло утром 17 октября на трассе A5 в районе города Дразенгофен, недалеко от границ с Чехией и Словакией. В польском пассажирском автобусе было 22 пассажира и двое водителей.
Водитель грузовика погиб на месте, два человека серьезно пострадали, еще несколько имеют незначительные травмы.
Auf der Nordautobahn bei Drasenhofen krachte am Freitag ein Lkw in einen polnischen Reisebus – es gibt einen Toten und viele Schwerverletzte. https://t.co/SAvEizUeBG– heute.at (@Heute_at) October 17, 2025
Одного из водителей автобуса зажало в кабине, ему пришлось ждать помощи спасательной команды со спецоборудованием.
Обновлено. По уточненной информации, участников ДТП было трое – сначала грузовик столкнулся с меньшим грузовым автомобилем, ехавшим впереди пассажирского автобуса, а тот не успел среагировать и врезался в них. Погиб водитель меньшего грузового автомобиля.
Также стало известно, что в автобусе путешествовала делегация чиновников Малопольского воеводства Польши, в том числе заместитель маршалка – они возвращались из командировки.
11 пострадавших еще получают медицинскую помощь, остальные 11 – ждут транспорт, на котором продолжат путь в Польшу.
В МИД Польши подтвердили, что все участники ДТП – транспортные средства с польскими номерами. Консул Польши прибыл на место для помощи гражданам.
Напомним, в начале недели в Словакии произошло лобовое столкновение пассажирских поездов. Пострадали 69 человек, в том числе гражданин Украины. Предварительно причиной считают человеческую ошибку, одного машиниста задерживали.