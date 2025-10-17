В Австрии столкнулись автобус и грузовик из Польши, есть погибшие

В Австрии недалеко от чешской границы столкнулись пассажирский автобус, грузовик и небольшой грузовой автомобиль с польскими номерами, один человек погиб.

Об этом сообщает RMF24 по материалам австрийских СМИ, пишет "Европейская правда".

ДТП произошло утром 17 октября на трассе A5 в районе города Дразенгофен, недалеко от границ с Чехией и Словакией. В польском пассажирском автобусе было 22 пассажира и двое водителей.

Фото: Окружное управление пожарно-спасательной службы Мистельбаха

Водитель грузовика погиб на месте, два человека серьезно пострадали, еще несколько имеют незначительные травмы.

Auf der Nordautobahn bei Drasenhofen krachte am Freitag ein Lkw in einen polnischen Reisebus – es gibt einen Toten und viele Schwerverletzte. https://t.co/SAvEizUeBG – heute.at (@Heute_at) October 17, 2025

Одного из водителей автобуса зажало в кабине, ему пришлось ждать помощи спасательной команды со спецоборудованием.

Обновлено. По уточненной информации, участников ДТП было трое – сначала грузовик столкнулся с меньшим грузовым автомобилем, ехавшим впереди пассажирского автобуса, а тот не успел среагировать и врезался в них. Погиб водитель меньшего грузового автомобиля.

Также стало известно, что в автобусе путешествовала делегация чиновников Малопольского воеводства Польши, в том числе заместитель маршалка – они возвращались из командировки.

11 пострадавших еще получают медицинскую помощь, остальные 11 – ждут транспорт, на котором продолжат путь в Польшу.

В МИД Польши подтвердили, что все участники ДТП – транспортные средства с польскими номерами. Консул Польши прибыл на место для помощи гражданам.

Напомним, в начале недели в Словакии произошло лобовое столкновение пассажирских поездов. Пострадали 69 человек, в том числе гражданин Украины. Предварительно причиной считают человеческую ошибку, одного машиниста задерживали.