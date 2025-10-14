У Словаччині затримували машиніста поїзда, який потрапив в аварію з 69 постраждалими

Поліція Словаччини у вівторок ненадовго затримала машиніста одного з поїздів, який напередодні потрапив в аварію неподалік села Яблонов-над-Турньоу на південному сході країни.

Як пише "Європейська правда", про це агентству TASR повідомила речниця крайового управління поліції в Кошице Ленка Іванова.

Машиніста, якого затримали у вівторок уранці, звільнили з-під варти після здійснення процедурних заходів. У зв'язку з аварією розпочато розслідування щодо злочину загального небезпечного поводження, сказала Іванова.

"Розслідування та всі необхідні процедури тривають. Ми будемо інформувати вас про будь-які зміни", – додала речниця.

Машиніста іншого поїзда доправили до лікарні з серйозними травмами після того, як його витягли з локомотива.

Зіткнення швидкісних поїздів перед тунелем біля села Яблонов-над-Турньоу сталося незадовго після 10:00 у понеділок.

За останніми уточненими даними, постраждали 69 людей, семеро отримали тяжкі травми. Серед постраждалих – один громадянин України.

Перший аналіз обставин великої залізничної аварії на сході Словаччини свідчить, що поїзди могли опинитись на одній колії через людську помилку.