У Словаччині назвали ймовірну причину лобового зіткнення потягів

Перший аналіз обставин великої залізничної аварії на сході Словаччини свідчить, що поїзди могли опинитись на одній колії через людську помилку.

Як повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда", про це сказав міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток.

Міністр зазначив, що попередня інформація вказує на людський фактор як причину аварії.

Фото: Facebook рятувальної служби Air-Transport Europe

"Не хочу спекулювати про причини на цьому етапі, але, за попередньою інформацією, це не помилка у системі, а людський фактор. Виглядає так, що один з машиністів локомотивів зробив помилку і не дав дорогу. Але це лише попередня версія", – сказав Шутай-Ешток.

Фото: поліція Кошицького краю

У зв’язку з аварією відкрили кримінальне провадження.

Словацька залізнична компанія ZSSK повідомила, що з чотирьох їхніх співробітників у потягах, що зіткнулися, один серйозно постраждав.

Нагадаємо, аварія сталась на сході країни вранці 13 жовтня.

За останніми уточненими даними, постраждали 69 осіб, семеро отримали тяжкі травми. Серед постраждалих – один громадянин України.

33 людям надавали допомогу у лікарнях міста Кошице, 12 – у Пряшеві.