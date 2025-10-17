Грузія направила ноту протесту до ОБСЄ через участь чинної голови організації в протесті

Міністерство закордонних справ Грузії направило ноту протесту до секретаріату ОБСЄ через появу на антиурядовій акції в Тбілісі чинної голови організації і глави МЗС Фінляндії Еліни Валтонен.

Про це пише News Georgia, передає "Європейська правда".

У ноті зовнішньополітичного грузинського відомства йдеться, що 14 жовтня Валтонен відійшла від програми свого офіційного візиту, приєдналася до невеликої групи активістів, які "вільно, але незаконно перекрили головний проспект Тбілісі", і публічно зробила заяву, "яка не відповідає дійсності".

МЗС Грузії розцінює це як "свідому спробу ввести міжнародну спільноту в оману щодо ситуації в Грузії".

"Ці дії суперечать духу співпраці в рамках ОБСЄ і можуть бути розцінені як зловживання мандатом чинного голови, що підриває довіру і очікуваний нейтралітет", – заявили у зовнішньополітичному відомстві Грузії.

Як відомо, глава МЗС Фінляндії перебувала в Тбілісі з офіційним візитом 14-15 жовтня. У межах цього візиту, серед іншого, МВС Грузії оштрафувало Валтонен за "незаконне перекриття дороги" під час протесту.

Валтонен після реакції грузинської влади на відвідування нею протестної акції запросила до себе на батьківщину премʼєра Грузії Іраклія Кобахідзе.

