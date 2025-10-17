Грузия направила ноту протеста в ОБСЕ из-за участия действующего главы организации в протесте

Министерство иностранных дел Грузии направило ноту протеста в секретариат ОБСЕ из-за появления на антиправительственной акции в Тбилиси действующего председателя организации и главы МИД Финляндии Элины Валтонен.

Об этом пишет News Georgia, передает "Европейская правда".

В ноте внешнеполитического грузинского ведомства говорится, что 14 октября Валтонен отошла от программы своего официального визита, присоединилась к небольшой группе активистов, которые "свободно, но незаконно перекрыли главный проспект Тбилиси", и публично сделала заявление, "которое не соответствует действительности".

МИД Грузии расценивает это как "сознательную попытку ввести международное сообщество в заблуждение относительно ситуации в Грузии".

"Эти действия противоречат духу сотрудничества в рамках ОБСЕ и могут быть расценены как злоупотребление мандатом действующего председателя, что подрывает доверие и ожидаемый нейтралитет", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Грузии.

Как известно, глава МИД Финляндии находилась в Тбилиси с официальным визитом 14-15 октября. В рамках этого визита, среди прочего, МВД Грузии оштрафовало Валтонен за "незаконное перекрытие дороги" во время протеста.

Валтонен после реакции грузинских властей на посещение ею протестной акции пригласила к себе на родину премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.

