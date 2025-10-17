Глава МЗС Угорщини поговорив з радником Путіна про його зустріч з Трампом

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив про свою розмову радником лідера РФ Юрієм Ушаковим з приводу організації зустрічі очільників Росії і США в Будапешті.

Про це він написав у себе в Facebook, передає "Європейська правда".

"Підготовка йде повним ходом, на зв'язку головний радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков", – написав він.

Сійярто супроводив публікацію фотографією, на якій він зображений із мобільним телефоном у руках.

Зауважимо, того ж дня Трамп після телефонної розмови з Владіміром Путіним сказав, що лідери проведуть ще одну зустріч – цього разу в Будапешті.

Це буде друга особиста зустріч американського та російського лідерів за останні місяці: перша відбулась 15 серпня 2025 року в місті Анкоридж – адміністративному центрі американського штату Аляска.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан ввечері 16 жовтня заявив, що його країна розпочала підготовку до зустрічі американського президента Дональда Трампа із очільником Кремля Владіміром Путіним.

А Сійярто повідомив, що пізно ввечері 16 жовтня розмовляв з Крістофером Ландау, заступником державного секретаря США, та Сергеєм Лавровим, главою МЗС Росії.