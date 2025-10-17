Орбан: підготовка зустрічі Трампа й Путіна в Угорщині розпочалася

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна розпочала підготовку до зустрічі американського президента Дональда Трампа із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він написав у соцмережі Х пізно ввечері 16 жовтня, передає "Європейська правда".

Ввечері 16 жовтня Орбан заявив, що мав телефонну розмову із американським президентом Дональдом Трампом.

"Я щойно розмовляв по телефону з президентом Дональдом Трампом. Тривають приготування до мирного саміту між США та Росією. Угорщина – острів миру!", – написав він.

Зауважимо, того ж дня Трамп після телефонної розмови з Владіміром Путіним сказав, що лідери проведуть ще одну зустріч – цього разу в Будапешті.

Це буде друга особиста зустріч американського та російського лідерів: перша відбулась 15 серпня 2025 року в місті Анкоридж – адміністративному центрі американського штату Аляска.

Після цього, Орбан висловив радість у звʼязку із домовленістю лідерів США та Росії про проведення зустрічі в Будапешті.