Глава МИД Венгрии поговорил с советником Путина о его встрече с Трампом
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о своем разговоре советником лидера РФ Юрием Ушаковым по поводу организации встречи руководителей России и США в Будапеште.
Об этом он написал у себя в Facebook, передает "Европейская правда".
"Подготовка идет полным ходом, на связи главный советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков", – написал он.
Сийярто сопроводил публикацию фотографией, на которой он изображен с мобильным телефоном в руках.
Заметим, в тот же день Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сказал, что лидеры проведут еще одну встречу – на этот раз в Будапеште.
Это будет вторая личная встреча американского и российского лидеров за последние месяцы: первая состоялась 15 августа 2025 года в городе Анкоридж – административном центре американского штата Аляска.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан вечером 16 октября заявил, что его страна начала подготовку к встрече американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.
А Сийярто сообщил, что поздно вечером 16 октября разговаривал с Кристофером Ландау, заместителем государственного секретаря США, и Сергеем Лавровым, главой МИД России.