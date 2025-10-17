Словаччина пропонує допомогти організувати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це він сказав на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю, 17 жовтня, передає "Європейська правда".

Фіцо підтримав майбутню зустріч Трампа та Путіна в угорському Будапешті.

"Вітаємо інформацію про так званий саміт президента США Дональда Трампа та президента Росії Владіміра Путіна в Будапешті. Я можу зрозуміти, чому буде така зустріч і чому конкретно в Будапешті. Від імені уряду Словаччини хочу сказати, що ми максимально підтримуємо цю зустріч", – акцентував він.

Фіцо запевнив, що уряд Словаччини пропонує будь-яку допомогу партнерам в Угорщині, щоб організувати такий саміт.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Це буде друга особиста зустріч американського та російського лідерів за останні місяці: перша відбулась 15 серпня 2025 року в місті Анкоридж – адміністративному центрі американського штату Аляска.

Пізно ввечері 16 жовтня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна розпочала підготовку до зустрічі Трампа із Путіним.