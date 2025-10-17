Словакия предлагает помочь организовать встречу Трампа и Путина в Будапеште

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом он сказал на открытии совместных межправительственных украинско-словацких консультаций в пятницу, 17 октября, передает "Европейская правда".

Фицо поддержал предстоящую встречу Трампа и Путина в венгерском Будапеште.

"Приветствуем информацию о так называемом саммите президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште. Я могу понять, почему будет такая встреча и почему конкретно в Будапеште. От имени правительства Словакии хочу сказать, что мы максимально поддерживаем эту встречу", – акцентировал он.

Фицо заверил, что правительство Словакии предлагает любую помощь партнерам в Венгрии, чтобы организовать такой саммит.

Напомним, Трамп 16 октября впервые почти за два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Это будет вторая личная встреча американского и российского лидеров за последние месяцы: первая состоялась 15 августа 2025 года в городе Анкоридж – административном центре американского штата Аляска.

Поздно вечером 16 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна начала подготовку к встрече Трампа с Путиным.