У Польщі шоломи стають обов’язковими для дітей-велосипедистів

У Сеймі Польщі ухвалили поправки до законодавства про дорожній рух – зокрема, про обов’язкові шоломи для дітей, які катаються на велосипедах та електросамокатах, а також про можливість отримувати водійські права з 17 років.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Ухвалений законопроєкт містить положення про те, що діти віком до 16 років повинні їздити на велосипедах, електросамокатах та подібних транспортних засобах лише у шоломі.

Ще одна вагома поправка стосується молодих водіїв: за письмової згоди батьків, навчання та отримання прав категорії B буде можливе вже з 17 років. Водночас до повноліття на водіїв будуть поширюватися обмеження: заборона їздити швидше 80 км/год за межами щільної забудови та швидше 100 км/год на автомагістралях.

Крім того, юним водіям не можна буде підвозити попутників, а сідати за кермо авто, якщо серед пасажирів є неповнолітні, можна буде лише за присутності поруч досвідченого дорослого.

Також посилили покарання за перевищення швидкості: перевищення встановлених обмежень на понад 50 км/год навіть за межами щільної забудови буде каратися втратою водійського посвідчення.

Закон набуде чинності після підпису президента та публікації.

Нагадаємо, Фінляндія у червні запровадила заборону на використання електросамокатів дітьми віком до 15 років і зобовʼязала компанії, що здають їх в оренду, отримати дозволи від місцевої влади.

