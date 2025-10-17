В Польши шлемы стают обязательными для детей-велосипедистов

В Сейме Польши приняли поправки в законодательство о дорожном движении – в частности, об обязательных шлемах для детей, которые катаются на велосипедах и электросамокатах, а также о возможности получать водительские права с 17 лет.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Принятый законопроект содержит положение о том, что дети в возрасте до 16 лет должны ездить на велосипедах, электросамокатах и подобных транспортных средствах только в шлеме.

Еще одна весомая поправка касается молодых водителей: при письменном согласии родителей, обучение и получение прав категории B будет возможно уже с 17 лет. В то же время до совершеннолетия на водителей будут распространяться ограничения: запрет ездить быстрее 80 км/ч за пределами плотной застройки и быстрее 100 км/ч на автомагистралях.

Кроме того, юным водителям нельзя будет подвозить попутчиков, а садиться за руль авто, если среди пассажиров есть несовершеннолетние, можно будет только в присутствии рядом опытного взрослого.

Также ужесточили наказание за превышение скорости: превышение установленных ограничений более чем на 50 км/ч даже за пределами плотной застройки будет наказываться потерей водительского удостоверения.

Закон вступит в силу после подписи президента и публикации.

Напомним, Финляндия в июне ввела запрет на использование электросамокатов детьми в возрасте до 15 лет и обязала компании, сдающие их в аренду, получить разрешения от местных властей.

Читайте также: Самокаты вне правил: как в ЕС пытаются ограничить двухколесный электротранспорт.