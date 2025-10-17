В Европарламенте допускают, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не откроют до апреля

Докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер дал понять, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут так и не открыться до выборов в Венгрии, поскольку "Виктор Орбан не передумает".

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Галер согласился, что переговоры о вступлении фактически заморожены, если ЕС не найдет другой путь или если Орбан не передумает. Однако, по его словам, "он не передумает".

"В апреле переговоры откроются, так или иначе. Или Орбан "закончится", или он получит новые причины, почему ему лучше прекратить это блокирование", – сказал евродепутат.

"И тогда все будет в ваших руках. И не забывайте, что принятие законов в Верховной Раде – это важно, но решающее значение имеет практическое воплощение, имплементация правил ЕС", – добавил он.

Пока же, по его словам, Украина может говорить с другими странами-кандидатами, которые продвинулись дальше на пути к членству.

"У нас есть несколько стран-кандидатов, которые уже ведут переговоры – говорите с ними. Спрашивайте у Хорватии, которая последней вступила в ЕС, как это было, когда она начинала свои переговоры. Кроме того, благодаря процессу скрининга вы знаете, где у вас все в порядке, а где есть недостатки. Это дает вам возможность действовать еще до завершения формальностей", – отметил Галер.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина и ЕС завершили скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении в Евросоюз.

Как известно, дальнейшее продвижение переговорного процесса для вступления Украины в ЕС блокирует Венгрия.

Президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единодушно. Таким образом венгерское вето потенциально может быть преодолено.