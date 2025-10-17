Ультраправого німецького політика покарали за колаж із Меркель

Окружний суд Мюнхена у пʼятницю зобовʼязав політика ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Петра Бистроня сплатити штраф за розміщене на Х зображення з нацистським привітанням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

У 2022 році Бистронь опублікував на Х фотоколаж із колишньою канцлеркою Ангелою Меркель, на якому та віддає нацистське вітання.

Суд встановив, що ультраправий політик використав у фотомонтажі заборонене гітлерівське вітання, і визнав його винним у використанні символіки антиконституційних і терористичних організацій.

Бистроня зобовʼязали сплатити загалом 11 250 євро – така сума штрафу дозволить йому уникнути запису про судимість, на чому наполягала прокуратура.

Рішення суду ще не є остаточним, і Бистронь має тиждень, аби його оскаржити. Політик "АдН" раніше розкритикував судовий процес і направив туди замість себе адвоката.

Для притягнення політика, який нині є євродепутатом, з нього раніше зняли імунітет у Європарламенті.

Паралельно проти Бистроня ведуть розслідування відмивання грошей і хабарництва; його також підозрюють в отриманні грошей у зв'язку з проросійським порталом Voice of Europe для того, щоб діяти на користь Росії в Бундестазі.

Перед цим стало відомо, що Петр Бистронь у 2022 році таємно їздив у Білорусь.