Ультраправого немецкого политика наказали за коллаж с Меркель
Окружной суд Мюнхена в пятницу обязал политика ультраправой "Альтернативы для Германии" Петра Быстроня выплатить штраф за размещенное в Х изображение с нацистским приветствием.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.
В 2022 году Быстронь опубликовал на Х фотоколлаж с бывшим канцлером Ангелой Меркель, на котором та отдает нацистское приветствие.
Суд установил, что ультраправый политик использовал в фотомонтаже запрещенное гитлеровское приветствие, и признал его виновным в использовании символики антиконституционных и террористических организаций.
Быстроня обязали уплатить в общей сложности 11 250 евро – такая сумма штрафа позволит ему избежать записи о судимости, на чем настаивала прокуратура.
Решение суда еще не окончательное, и у Быстроня есть неделя, чтобы его обжаловать. Политик ранее раскритиковал судебный процесс и направил туда вместо себя адвоката.
Для привлечения политика, который сейчас является евродепутатом, с него ранее сняли иммунитет в Европарламенте.
Параллельно против Быстроня ведут расследование отмывания денег и взяточничества; его также подозревают в получении денег в связи с пророссийским порталом Voice of Europe для того, чтобы действовать в пользу России в Бундестаге.
Перед этим стало известно, что Петр Быстронь в 2022 году тайно ездил в Беларусь.