Ультраправого немецкого политика наказали за коллаж с Меркель

Окружной суд Мюнхена в пятницу обязал политика ультраправой "Альтернативы для Германии" Петра Быстроня выплатить штраф за размещенное в Х изображение с нацистским приветствием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

В 2022 году Быстронь опубликовал на Х фотоколлаж с бывшим канцлером Ангелой Меркель, на котором та отдает нацистское приветствие.

Суд установил, что ультраправый политик использовал в фотомонтаже запрещенное гитлеровское приветствие, и признал его виновным в использовании символики антиконституционных и террористических организаций.

Быстроня обязали уплатить в общей сложности 11 250 евро – такая сумма штрафа позволит ему избежать записи о судимости, на чем настаивала прокуратура.

Решение суда еще не окончательное, и у Быстроня есть неделя, чтобы его обжаловать. Политик ранее раскритиковал судебный процесс и направил туда вместо себя адвоката.

Для привлечения политика, который сейчас является евродепутатом, с него ранее сняли иммунитет в Европарламенте.

Параллельно против Быстроня ведут расследование отмывания денег и взяточничества; его также подозревают в получении денег в связи с пророссийским порталом Voice of Europe для того, чтобы действовать в пользу России в Бундестаге.

Перед этим стало известно, что Петр Быстронь в 2022 году тайно ездил в Беларусь.