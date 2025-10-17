Сибіга анонсував допомогу енергосистемі України від Словаччини на 500 тисяч євро

Під час міжурядових консультацій у словацькому місті Кошице Словаччина оголосила про виділення пакета допомоги енергетичній системі України на 500 тисяч євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на Х.

Сибіга написав, що під час консультацій подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності та вступу України до ЄС – "разом з Молдовою і без роз'єднання".

"Я поінформував словацького колегу про останні атаки Росії на нашу енергетичну інфраструктуру та цивільне населення. І я вдячний йому за своєчасне оголошення про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 тисяч євро", – додав він.

За словами глави МЗС, словацька сторона також виділить 300 тисяч євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах на двосторонній основі.

"Я також подякував Словаччині за надання відпочинку та літніх канікул українським дітям", – написав Сибіга.

Нагадаємо, 17 жовтня у словацькому Кошице відбулись спільні міжурядові українсько-словацькі консультації.

За їхніми підсумками премʼєр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що хоче мати хороші відносини з усіма країнами, що зацікавлені ладнати зі Словаччиною, зокрема і з Україною, і з Росією.

Також Фіцо сказав, що наступні українсько-словацькі міжурядові консультації відбудуться в Україні, і він пообіцяв на них приїхати.