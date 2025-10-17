У Словаччині стартували міжурядові консультації за участю Свириденко і Фіцо

У словацькому Кошице стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації.

Про це стало відомо із трансляції Кабінету міністрів, пише "Європейська правда".

Міжурядові українсько-словацькі консультації відбуваються за участі прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко та її словацького колеги Роберта Фіцо.

"Спільні переговори між урядами Словацької Республіки та України дають хороші результати", – заявив Фіцо.

Він наголосив, що факт цих консультацій – це дуже важливий сигнал.

"Уряд Словацької Республіки підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Нашим першим інтересом є кінець війни і зупинення ескалації", – додав він.

Зазначимо, наприкінці вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Під час розмови вони зосередилися на майбутньому європейської архітектури безпеки, потенціалі оборонної співпраці через механізм SAFE та питаннях енергетичної безпеки.

Також писали, що Словаччина хоче, щоб затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії було винесено на саміт лідерів Євросоюзу, що відбудеться 23 жовтня, інакше відмовляється його схвалювати.