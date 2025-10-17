Сибига анонсировал помощь энергосистеме Украины от Словакии на 500 тысяч евро

Во время межправительственных консультаций в словацком городе Кошице Словакия объявила о выделении пакета помощи энергетической системе Украины на 500 тысяч евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал министр иностранных дел Андрей Сибига на Х.

Сибига написал, что во время консультаций поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета, территориальной целостности и вступления Украины в ЕС – "вместе с Молдовой и без разъединения".

"Я проинформировал словацкого коллегу о последних атаках России на нашу энергетическую инфраструктуру и гражданское население. И я благодарен ему за своевременное объявление о том, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 тысяч евро", – добавил он.

По словам главы МИД, словацкая сторона также выделит 300 тысяч евро на строительство укрытий в украинских школах в прифронтовых регионах на двусторонней основе.

"Я также поблагодарил Словакию за отдых и летние каникулы украинских детей", – написал Сибига.

Напомним, 17 октября в словацком Кошице состоялись совместные межправительственные украинско-словацкие консультации.

По их итогам премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, кто заинтересован ладить со Словакией, в том числе и с Украиной, и с Россией.

Также Фицо сказал, что следующие украинско-словацкие межправительственные консультации состоятся в Украине, и он пообещал на них приехать.