Фіцо каже, що хоче хороших відносин з усіма, зокрема і з РФ

Словацький прем’єр Роберт Фіцо розповів, що хоче мати хороші відносини з усіма країнами, хто зацікавлений ладнати зі Словаччиною, зокрема і з Україною, і з Росією.

Про це він заявив після спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо розповів, що Словаччина "веде політику, яка орієнтована на всі чотири сторони світу".

"Оскільки ми хочемо бути вашими хорошими сусідами і допомагати, ми хочемо мати хороші дружні відносини з усіма тими, хто зацікавлений мати хороші відносини з нами. Це і Російська Федерація, Китай і В'єтнам – всі, хто зацікавлений у співпраці з нашою країною", – сказав він.

Нагадаємо, 17 жовтня у словацькому Кошице відбулись спільні міжурядові українсько-словацькі консультації.

Фіцо раніше підтримав майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна.

Він також запевнив, що уряд Словаччини пропонує будь-яку допомогу партнерам в Угорщині, щоб організувати такий саміт.