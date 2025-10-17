CNN: Трамп у розмові з Путіним не поховав ідею передачі Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп під час розмови з Владіміром Путіним у четвер не зняв з порядку денного можливість надання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Як пише "Європейська правда", про це телеканалу CNN повідомили джерела, обізнані з перебігом розмови.

Як ідеться в публікації, розмова з Путіним, у якій той застеріг президента США від рішення щодо Tomahawk, не спонукала його відмовитись від цього варіанту.

"Чому він (Трамп. – Ред.) мав би відмовлятися від цього важеля впливу? Він не усуне загрозу (постачання Tomahawk. – Ред.), доки вона не перестане бути необхідною", – сказав один зі співрозмовників CNN.

Інше джерело телеканалу додало, що Трамп прагне покласти край війні і зосереджується на дипломатичному підході, а загроза відправки Tomahawk до України є одним із засобів, які він має у своєму розпорядженні в межах цих зусиль.

За словами джерел CNN, останніми тижнями Трамп не лише публічно, а й у приватному порядку виявляв більшу готовність дозволити Україні отримати Tomahawk.

Вони сказали, що адміністрація США підготувала плани щодо надання зброї Україні на випадок, якщо Трамп дасть відповідний наказ – що може статись у будь-який момент, додали співрозмовники телеканалу.

У пʼятницю запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з ключових тем на ній буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Американський президент після розмови з очільником Кремля в четвер заявив, що російському правителю не сподобалася ідея, аби ракети Tomahawk постачалися Україні.