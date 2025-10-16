У Путіна сказали, що той застеріг Трампа від поставок Україні Tomahawk

Питання потенційного надання Україні крилатих ракет Tomahawk порушувалось під час телефонної розмови Дональда Трампа і Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський РБК, про це сказав помічник господаря Кремля Юрій Ушаков.

Ушаков сказав, що розмова лідерів США та Росії тривала майже дві з половиною години, "мала дуже змістовний характер і була гранично відвертою і довірливою".

Серед іншого, Путін сказав Трампу, що Росія володіє стратегічною ініціативою, а "київський режим вдається до терористичних методів, на які Росія змушена відповідати", повідомляє РБК.

Також лідери згадали про можливі поставки Україні далекобійних ракет Tomahawk, сказав помічник господаря Кремля.

"Путін повторив, що вони не змінять ситуації на полі бою, але завдадуть істотної шкоди відносинам країн", – йдеться в повідомленні.

Ушаков також підтвердив, що Путін і Трамп обговорили можливість наступної зустрічі на високому рівні та домовились, що їхні представники негайно займуться її підготовкою.

Нагадаємо, лідери США та Росії у четвер провели першу за майже два місяці розмову. Дональд Трамп після після неї сказав, що лідери проведуть ще одну зустріч – цього разу в Будапешті.

Як відомо, наступного дня, 17 жовтня, запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з ключових тем на ній буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.