CNN: Трамп в разговоре с Путиным не похоронил идею передачи Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Путиным в четверг не снял с повестки дня возможность предоставления Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу CNN сообщили источники, знакомые с ходом разговора.

Как говорится в публикации, разговор с Путиным, в котором тот предупредил президента США от решения по Tomahawk, не побудил его отказаться от этого варианта.

"Почему он (Трамп. – Ред.) должен отказываться от этого рычага влияния? Он не устранит угрозу (поставки Tomahawk. – Ред.), пока она не перестанет быть необходимой", – сказал один из собеседников CNN.

Другой источник телеканала добавил, что Трамп стремится положить конец войне и сосредотачивается на дипломатическом подходе, а угроза отправки Tomahawk в Украину является одним из средств, которые он имеет в своем распоряжении в рамках этих усилий.

По словам источников CNN, в последние недели Трамп не только публично, но и в частном порядке проявлял большую готовность позволить Украине получить Tomahawk.

Они сказали, что администрация США подготовила планы по предоставлению оружия Украине на случай, если Трамп даст соответствующий приказ – что может произойти в любой момент, добавили собеседники телеканала.

В пятницу запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из ключевых тем на ней будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Американский президент после разговора с главой Кремля в четверг заявил, что российскому правителю не понравилась идея, чтобы ракеты Tomahawk поставлялись Украине.