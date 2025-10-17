Затримання підлітків-шпигунів у Нідерландах: прокуратура не має доказів тиску з боку РФ

Нідерландська прокуратура не має доказів того, що Росія чинила тиск на трьох підлітків, затриманих наприкінці вересня за підозрою у шпигунстві для російських хакерів.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило у пʼятницю.

Раніше нідерландське видання De Telegraaf написало, що російські хакери нібито чинили тиск на одного з трьох підозрюваних у шпигунстві підлітків, бо знали його домашню адресу.

Батько хлопця також розповів виданню, що інших дітей зі школи його сина та з їхнього району заманили в Telegram-групи, якими користувалися російські хакери.

У генеральній прокуратурі Нідерландів сказали, що хакерська група, пов'язана з владою РФ, найняла одного з трьох хлопців для картографування Wi-Fi-мереж у Гаазі.

Хлопець залучив двох інших до збору цих даних, які вони передали хакерській групі за винагороду, а не під тиском. "Також немає жодних ознак того, що на підозрюваного, який контактував з хакерською групою, чинився тиск", – заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Нідерландах на підставі інформації від військової розвідки затримали двох підлітків. Їх підозрюють у зборі інформації у Гаазі на замовлення проросійського хакера.

Ще один хлопець був допитаний поліцією, яка вилучила у нього носії даних, але не був заарештований через "обмежену роль у справі".

Нагадаємо, в Румунії нещодавно оголосили вирок колумбійцю, який планував диверсії за вказівкою Росії.